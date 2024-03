Com gol de Haaland, City vence Copenhague mais uma vez e avança na Champions

O Manchester City está nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe conquistou a classificação nesta quarta-feira, ao vencer o Copenhague mais uma vez, por 3 a 1, no Etihad Stadium. Akanji, Álvarez e Haaland anotaram os gols dos donos da casa, e Elyounoussi marcou para o time dinamarquês.

O placar agregrado terminou 6 a 2 para o City, que não encontrou dificuldade em ambos os jogos. O atual campeão espera por seu adversário nas quartas de final, que será definido em sorteio.

O Copenhague, que ficou com o segundo lugar do Grupo A, se despediu do torneio com uma boa campanha. A equipe despachou o Manchester United na fase de grupos, em uma chave que também contava com Bayern de Munique e Galatasaray.

O City foca agora no duelo contra o Liverpool, que acontece neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O Copenhague, por sua vez, encara o Lyngby, na mesma data, pelo Campeonato Dinamarquês.

O Manchester City inaugurou o placar da partida cedo, logo aos quatro minutos. Depois de escanteio cobrado por Julián Álvarez, o zagueiro Akanji, bem posicionado, aproveitou o cruzamento e finalizou de primeira para balançar as redes.

O City chegou ao segundo gol quatro minutos depois. Após rebote de mais um escanteio, Julián Alvarez bateu de longe com pouca força em direção à meta do Copenhague. Todavia, o goleiro Grabara, ao tentar encaixar o chute, deixou a bola escapar e estufar as redes.

Em bela jogada, aos 29 minutos, o Copenhague conseguiu diminuir o placar. A equipe colocou o City na roda em contra-ataque, e Elyounoussi, após receber passe de calcanhar de Óskarsson, tocou no canto de Ederson para marcar o primeiro dos visitantes.

Mas a alegria dos dinamarqueses durou pouco já que, aos 48 minutos, o Manchester City ampliou o marcador. Haaland recebeu lançamento de Rodri, dominou a bola, limpou a defesa adversária e bateu no canto para marcar seu sexto gol no torneio e o terceiro dos donos da casa no jogo.

O ritmo da partida diminuiu no segundo tempo. Pensando no duelo com o Liverpool, no domingo, Guardiola decidiu substituir algumas peças durante a etapa final. O Copenhague ensaiou algumas jogadas perigosas, mas não conseguiu furar a meta de Ederson novamente.