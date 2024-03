Com dois de Júnior Santos, Botafogo bate Bragantino e abre vantagem por ida à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo ficou mais perto da fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alvinegro carioca venceu por 2 a 1 o Bragantino, no confronto de ida entre as equipes, no Nilton Santos.

O Botafogo abriu o placar com Júnior Santos. Só que o Bragantino empatou antes do intervalo, com Juninho Capixaba. Na etapa final, novamente Júnior Santos marcou o gol da vitória alvinegra.

Na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), Botafogo e Bragantino se reencontram em Bragança Paulista. Os cariocas jogam pelo empate para seguir na competição. Para os paulistas, só uma vitória por dois ou mais gols de diferença vai fazer a equipe continuar na Libertadores. Um triunfo por um gol vai fazer a decisão ir para os pênaltis.

O jogo

O duelo começou movimentado. Botafogo e Bragantino buscavam o ataque, mas pecavam na criação de boas jogadas. A única finalização aconteceu aos nove minutos, com Júnior Santos, mas Cleiton fez a defesa sem dificuldade.

O panorama da partida seguia o mesmo. Os donos da casa só foram assustar aos 28 minutos em falta cobrada por Gregore. Cleiton espalmou para tirar o perigo. Depois, Junior Santos tocou para Tiquinho Soares na pequena área, mas o atacante não chegou a tempo de mandar para a rede. Só que o lance foi anulado por impedimento.

Na parte final, os cariocas passaram a buscar o ataque com mais intensidade. O Botafogo foi premiado aos 43 minutos. Junior Santos fez jogada individual, passou por dois defensores e chutou para a rede.

Só que o Bragantino não deu chance para o Botafogo ficar com a vantagem. Tanto que aos 46 minutos, os visitantes empataram com Juninho Capixaba, que aproveitou falta cobrada na área. Assim, o duelo seguiu igual no intervalo.

?? É O RAIO ?? ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/J5LGBdkv9E ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 7, 2024

O segundo tempo começou de maneira semelhante ao primeiro, com as duas equipes em busca do ataque. Só que a primeira chance aconteceu somente aos 13 minutos. Helinho cobrou falta e Gatito Fernández quase falhou. Já o Botafogo só assustou quando Alexander Barboza arriscou de antes do meio, mas a bola passou sobre o travessão.

O Bragantino tinha mais a bola, mas errava muito no setor ofensivo. Com isso, o Botafogo passou a aproveitar os espaços. Primeiro, Junior Santos foi lançado, mas não chutou e acabou travado pela zaga, Só que em seguida, aos 27 minutos, o atacante recebeu passe na área, girou e marcou um bonito gol.

A partir daí, o Botafogo passou a administrar o resultado. Os alvinegros continuaram tentando aproveitar os espaços dados pelo Bragantino, que buscava o empate. No entanto, o placar permaneceu o mesmo até o apito final no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de março de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)



Assistentes: Nicolás Taran (Uruguai) e Martín Soppi (Uruguai)



VAR: Leodán González (Uruguai)

Cartões amarelos: Lucas Halter (Botafogo); Eduardo Sasha (Bragantino)



GOLS: Júnior Santos, aos 43 minutos do primeiro tempo e 27 minutos do segundo tempo (Botafogo) / Juninho Capixaba, aos 46 minutos do primeiro tempo (Bragantino)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo (Marçal); Gregore (Danilo Barboza), Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo (Janderson); Júnior Santos, Tiquinho Soares (Kauê) e Jefferson Savarino



Técnico: Fábio Matias

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Eric Ramires (Gustavo Neves) e Lincoln (Talisson); Helinho (Laquintana), Eduardo Sasha (Bruninho) e Thiago Borbas (Vitinho)



Técnico: Pedro Caixinha