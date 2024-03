Clássico em SP termina com troca de socos entre goleiros e 9 expulsos; veja

Do UOL, em São Paulo

O clássico entre União Barbarense e Rio Branco, disputado hoje (6) pela Série A4 do Campeonato Paulista, terminou muita confusão no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste.

O que aconteceu

O União Barbarense conseguiu uma virada nos acréscimos e venceu o jogo por 2 a 1. A equipe da casa jogava com um a mais desde o final do primeiro tempo — esta foi a única expulsão com bola rolando.

A confusão teve início logo após o apito final do árbitro. Enquanto os jogadores do União Barbarense comemoravam com a torcida na beira do gramado, os goleiros das duas equipes se estranharam e começaram a trocar socos.

Gabriel, jogador de linha do União Barbarense, chegou a exibir uma bandeira escrito "eterno freguês" no gramado após o jogo. A equipe de Santa Bárbara D'Oeste leva vantagem sobre o Rio Branco, que é de Americana, no histórico de jogos entre elas.

A confusão seguiu próxima à área técnica. Na súmula, o árbitro Tiago de Mattos da Silva registrou oito expulsões de jogadores — quatro de cada equipe.

Foram expulsos após o jogo: Tiago, Maicon, Gabriel de Almeida e Gabriel Kenji (União Barbarense); Eder, Sandro, Guilherme da Silva e Guilherme Sousa (Rio Branco).

Os preparadores de goleiros Rafael Rosa (União Barbarense) e Fábio Guedes (Rio Branco) também foram expulsos pela arbitragem depois da partida.

A vitória no clássico valeu não só aumentar o histórico de vitórias sobre o rival como também fez o União Barbarense ultrapassar o Rio Branco na tabela da Série A4 do Paulistão. O Leão chegou aos 16 pontos e assumiu a 7ª colocação, enquanto o Tigre permaneceu com 14, caindo para o 8° lugar.

#CenasLamentaveis ao final do clássico entre União Barbarense e Rio Branco



Em campo, União levou a melhor e venceu o rival por 2 a 1, ampliando a vantagem histórica https://t.co/WBIjea2lTq pic.twitter.com/JbJaqSahTO -- 1902futebol (@1902futebol) March 6, 2024

Explicações do árbitro para expulsões pós-jogo

União Barbarense

Gabriel de Almeida Sales : Por provocar equipe adversária após o término da partida com palavras de ações, com as seguintes palavras: "Chupa fregueses", tumultuando o ambiente pós-jogo, conduzindo uma bandeira pelo campo com a seguinte descrição: "Eterno Freguês".

: Por provocar equipe adversária após o término da partida com palavras de ações, com as seguintes palavras: "Chupa fregueses", tumultuando o ambiente pós-jogo, conduzindo uma bandeira pelo campo com a seguinte descrição: "Eterno Freguês". Gabriel Kenji Kimura : Por arremessar uma garrafa d'água, atingindo o peito de Fábio Guedes Vicente dos Santos, da equipe do Rio Branco

: Por arremessar uma garrafa d'água, atingindo o peito de Fábio Guedes Vicente dos Santos, da equipe do Rio Branco Maicon Gabriel Alves Freitas : Por trocar socos e pontapés com jogadores da equipe Rio Branco. Pegou uma tampa de cooler e atingiu este objeto na cabeça de Grigor Fernandes da Silva, do Rio Branco.

: Por trocar socos e pontapés com jogadores da equipe Rio Branco. Pegou uma tampa de cooler e atingiu este objeto na cabeça de Grigor Fernandes da Silva, do Rio Branco. Tiago Silva de Paiva : Por trocar socos e pontapés com jogadores da equipe Rio Branco. Pegou uma cadeira, utilizando como escudo na briga

: Por trocar socos e pontapés com jogadores da equipe Rio Branco. Pegou uma cadeira, utilizando como escudo na briga Rafael Rosa de Jesus Medeiros: Por deferir um soco no peito de Éder da Silva Moreira, do Rio Branco

Rio Branco