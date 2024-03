Champions, seleção e duelo brasileiro na Libertadores: veja agenda do dia

Do UOL, em São Paulo

A agenda de hoje conta com jogos decisivos das oitavas da Liga dos Campeões, um duelo brasileiro na pré-Libertadores e a seleção brasileira feminina em ação na semi da Copa Ouro, entre muitos outros. Confira abaixo o cardápio futebolístico desta quarta-feira.

Destaques do dia

Real Madrid e Manchester City definem em casa seus futuros na Champions, ambos às 17h (de Brasília). Os Merengues recebem o RB Leipzig com vantagem mínima construída no primeiro confronto, enquanto os atuais campeões encaram o Copenhagen após vencerem a ida por 3 a 1.

A seleção brasileira feminina enfrenta o México na semifinal da Copa Ouro. As comandadas por Arthur Elias entram em campo às 21h e vêm de goleada por 5 a 1 sobre a Argentina nas quartas.

Botafogo e Bragantino medem forças valendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O duelo inicial da terceira fase preliminar será disputado no Nilton Santos, às 21h30. A volta ocorre na quarta que vem (13), no mesmo horário.

Também serão realizados jogos da Liga Europa, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Confira a lista completa de partidas do dia e transmissões.

Principais jogos