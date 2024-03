CBF divulga tabela da Série B do Brasileirão; veja rival e possíveis datas para estreia do Santos

Na noite desta quarta-feira, a CBF divulgou a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. O documento apresenta as datas base das 38 rodadas da competição, que tem início previsto para o dia 20 de abril. Mais detalhes sobre as respectivas rodadas serão divulgados pela entidade posteriormente.

Disputando a Série B pela primeira vez em seus 111 anos de história, o Santos já sabe quem será seu adversário na primeira rodada. O Peixe encara o Paysandu, como mandante, com horário e local ainda a serem definidos. O Alvinegro Praiano ainda não sabe a data específica da estreia, mas será entre os dias 19 e 21 de abril.

Já na 38ª e última rodada, o Santos encara o Sport no status de visitante. A bola está prevista para rolar no dia 26 de novembro, uma terça-feira.

Outros três clubes que também foram rebaixados no ano passado, Goiás, América-MG e Coritiba estrearão fora de casa. O Esmeraldino pega o Ceará, enquanto o Coelho encara o Botafogo-SP e o Coxa visita a Ponte Preta.

Mais seis jogos completam a primeira rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Guarani, o Novorizontino encara o CRB, o Ituano visita a Chapecoense, o Mirassol pega o Brusque, o Avaí duela com o Operário-PR, e o Sport enfrenta o recém-promovido Amazonas.

Confira os jogos das primeiras três rodadas da Série B de 2024:

1ª rodada - 19, 20 ou 21 de abril

Vila Nova x Guarani

Ponte Preta x Coritiba

Botafogo-SP x América-MG

Novorizontino x CRB

Santos x Paysandu

Chapecoense x Ituano

Brusque x Mirassol

Operário-PR x Avaí

Amazonas x Sport

Ceará x Goiás

2ª rodada - 26, 27 ou 28 de abril

Goiás x Ponte Preta

Guarani x Chapecoense

Mirassol x Ceará

Ituano x Operário-PR

América-MG x Novorizontino

Avaí x Santos

CRB x Amazonas

Coritiba x Brusque

Paysandu x Botafogo-SP

Sport x Vila Nova

3ª rodada - 03, 04 ou 05 de maio