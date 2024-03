Botafogo x Red Bull Bragantino vai passar na TV? Onde assistir ao vivo

Botafogo e Red Bull Bragantino duelam hoje (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

A transmissão ao vivo do jogo será na ESPN, Star+ e globoplay.

O Botafogo busca um recomeço neste início de temporada após a saída do técnico Tiago Nunes e vem de três vitórias seguidas, incluindo a classificação contra o Aurora na fase anterior.

Pela Libertadores, o Red Bull Bragantino eliminou o Águilas Doradas nos pênaltis. O Massa Bruta venceu o Santos no fim de semana e lidera o Grupo C do Paulistão, com 21 pontos.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (13), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Botafogo x Red Bull Bragantino - Fase preliminar Libertadores

Data e hora: 6 de março de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN, Star+ e globoplay