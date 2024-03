Botafogo vence Bragantino com recorde e larga na frente na pré-Libertadores

O Botafogo contou com brilho de Júnior Santos, venceu o Bragantino por 2 a 1 no Nilton Santos e largou na frente no duelo brasileiro por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Júnior Santos decidiu a partida, fazendo os dois gols — sendo um deles um golaço. Juninho Capixaba marcou para o Massa Bruta.

O camisa 11 se isolou como o maior goleador da história do Alvinegro carioca na competição, com sete gols. Ele, que começou a partida empatado com Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão, agora ostenta sozinho o status de artilheiro no torneio.

O duelo decisivo será disputado na próxima quarta-feira (13), também às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Antes disso, as equipes voltam a campo no domingo (10), às 16h, por seus respectivos estaduais: o Botafogo visita o Sampaio Correa, pela semifinal da Taça Rio, enquanto o Bragantino encara o Guarani, pela última rodada do Paulistão.

Curiosidade: Júnior Santos fez os sete gols do Botafogo na Libertadores neste ano. Ele quebrou o recorde em apenas três partidas disputadas.

Como foi o jogo

O Botafogo controlou as ações e insistiu até Júnior Santos cavar uma brecha na defesa do Bragantino. O time da casa administrou a posse, mas não conseguia infiltrar entre as linhas adversárias. O caminho para abrir o placar veio pelo camisa 11, que primeiro deixou Tiquinho livre e o viu desperdiçar, para depois resolver sozinho.

O Alvinegro demorou para marcar, mas levou o empate com rapidez. O Bragantino deixou tudo igual novamente em cobrança de falta dois minutos depois, nos acréscimos, aproveitando a primeira grande chance da equipe. Gatito Fernández mal foi acionado antes de ser vazado.

Júnior Santos voltou a fazer a diferença e foi decisivo após o intervalo. Infernizando os defensores com a velocidade, ele começou e concluiu a jogada no ataque que deixou o Glorioso em vantagem no confronto.

Gols e destaques

Tiquinho desperdiça. Aos 33' do primeiro tempo, Tchê Tchê lançou Júnior Santos nas costas da marcação. O camisa 11 foi até a linha de fundo, cortou a marcação e cruzou para o meio da área. Tiquinho Soares se esticou dando um carrinho, mas acabou desviando para fora.

1x0: Aos 44', Junior Santos foi lançado em cobrança rápida de lateral, passou como quis por Luan Cândido, fez fila invadindo a área e bate no contrapé de Cleiton para inaugurar o placar.

1x1: Aos 46', Helinho cobrou falta pela esquerda, Juninho Capixaba subiu livre e desviou no primeiro pau. A bola quicou no gramado antes de superar Gatito e estufar a rede.

2x1: Aos 27' do 2º tempo, Junior Santos foi lançado na área, dominou e abriu com Damián Diaz na direita. O lateral devolveu emendou um voleio para decretar a vitória.