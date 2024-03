Botafogo acerta contratação de Raul, goleiro do São Luiz-RS

O Botafogo fechou com mais um reforço para esta temporada. Trata-se do goleiro Raul, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo São Luiz-RS. Os alvinegros pagaram a multa rescisória do atleta, e o clube gaúcho manteve 10% dos seus direitos econômicos.

Raul é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. Com isso, o Botafogo deve anunciar o novo reforço nos próximos dias.

O goleiro de 26 anos foi destaque do São Luiz no Estadual e na conquista da Recopa Gaúcha contra o Grêmio. Por acertar com o Botafogo, Raul será desfalque da equipe nas quartas de final do Gaúcho.

Raul chega para ser opção no elenco, que conta com Gatito Fernández e John como principais nomes. O Botafogo reforçou a posição devido à saída de Lucas Perri, que se acertou com o Lyon, da França.