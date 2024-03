Borré participa de primeiro treino e Internacional segue preparação para quartas do Gauchão no Beira-Rio

O Internacional deu sequência à preparação para a disputa das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A atividade do dia, que foi realizada no Estádio Beira-Rio, contou com uma grande novidade. O atacante Rafael Borré, recém-contratado pelo clube, fez o seu primeiro treino com a camisa do Colorado.

O colombiano estava acertado com o Inter desde janeiro, mas pertencia ao Werder Bremen, da Alemanha, clube no qual atuou até fevereiro deste ano. O centroavante desembarcou em Porto Alegre na última terça-feira e foi oficialmente apresentado na sala de imprensa do estádio nesta quarta-feira. Em seguida, partiu para o gramado para fazer suas primeiras atividades com seus companheiros de equipe.

Borré chega ao Internacional em definitivo até o fim de 2028. O colombiano de 28 anos vem de três anos atuando no futebol alemão e também possui passagem por clubes como Atlético de Madrid e Villarreal, da Espanha, e River Plate, da Argentina.

O técnico Eduardo Coudet optou por um treinamento com portões fechados, sem a presença da imprensa. O argentino decidiu pela privacidade durante as atividades desta quarta-feira, que também contaram com a participação de alguns jogadores da base colorada.

"Chacho" Coudet terá mais dois dias de treinos com o grupo para ajustar detalhes, corrigir erros e decidir o time que irá a campo no duelo decisivo pelo Gaúchão. O Inter recebe o São Luiz-RS neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A definição do classificado às semifinais será em jogo único.