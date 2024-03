Bellingham é suspenso por dois jogos após expulsão polêmica em jogo do Real Madrid

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol puniu Jude Bellingham, meia do Real Madrid, com dois jogos de suspensão após expulsão polêmica no jogo contra o Valencia, que terminou em 2 a 2, no último sábado.

O inglês marcou o gol que daria a vitória para o Real Madrid no último minuto, entretanto, o árbitro da partida apitou o fim de jogo durante o cruzamento de Brahim Díaz. Depois disso, Bellingham fez uma forte reclamação ao juiz e acabou recebendo cartão vermelho.

Na súmula, o árbitro Gil Manzano explicou o motivo para a expulsão do atleta.

"O jogador Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: após o fim da partida e ainda no gramado, se dirigiu a mim correndo em atitude agressiva e gritando, repetindo várias vezes: "Foi a p*** de um gol", foi escrito.

Com a punição, Bellingham desfacará o Real Madrid nos jogos contra Celta de Vigo e Osasuna. A equipe comandada por Carlo Ancelotti é líder do Campeonato Espanhol, com 66 seis pontos, sete a mais que o Girona, segundo colocado.