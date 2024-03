Bayern de Munique renova contrato de Mathys Tel até junho de 2029

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique anunciou que ampliou o vínculo de Mathys Tel, atacante francês de 18 anos, até 30 de junho de 2029. O contrato anterior era válido até o meio de 2027.

"Esta extensão do contrato significa muito para mim. Já aprendi muito no Bayern, dentro e fora de campo. Munique se tornou um lar para mim e minha família, e os torcedores também são muito importantes para mim. Não posso ser o jogador que sou sem eles", disse.

"Quando você joga pelo Bayern, você sempre quer ganhar todos os troféus. Quero marcar e marcar gols, jogar com coração e energia pelo Bayern e dar tudo por este clube e seus torcedores", completou.

Revelado nas categorias de base do Rennes, da França, o atacante chegou ao Bayern de Munique no meio de 2022. Desde então, foram 59 partidas, 13 gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Christoph Freund, diretor esportivo do clube alemão, comemorou a renovação com Mathys Tel.

"Todo clube quer jogadores como Mathys Tel, jovens, extremamente talentosos, com fome e com vontade de aprender. A forma como já joga a este nível aos 18 anos é algo especial. Queremos a combinação certa no nosso plantel e Mathys desempenha um papel importante aqui. Ele sabe o que motiva o FC Bayern, sente-se confortável e em casa aqui. Agora estamos dando os próximos passos juntos e ansiosos pelos próximos anos com ele", falou.

De contrato renovado, o próximo compromisso de Tel com o Bayern está marcado para sábado, às 11h30 (de Brasília), contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão.