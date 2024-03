Arnaldo: 'Casares se perdeu ao tentar ser malvado. Leila tem mais o perfil'

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte que o presidente do São Paulo, Julio Casares, se perdeu ao tentar bancar o malvado após o polêmico Choque-Rei. Segundo ele, Casares não sabe fazer o tipo, diferentemente de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

'Casares se arrependeu de bancar o bonzinho no São Paulo': "Essa mudança do Casares nesse depoimento depois do jogo, é quase como se ele tivesse se arrependido de bancar o bonzinho, me dá essa impressão e acho um baita erro estratégico da parte dele, porque foi bancando o bonzinho que ele teve sucesso no clube. Na gestão Casares, o São Paulo não passou a ser um clube odiado, não, o São Paulo ganhou do Flamengo e tinha muita gente torcendo para o São Paulo. O São Paulo estava colocando o Morumbi à disposição do Palmeiras, do Santos. O São Paulo passou a ser olhado de outra forma, existia uma boa vontade, mesmo de quem não era são-paulino, sobre esse momento de ressurgimento do São Paulo".

'Casares se perdeu ao tentar ser malvado; Leila tem mais o perfil': "Ao mudar para uma postura bélica, no 'cansei de ser bonzinho, vou ser mau como os outros', porque é nisso que eles ficam falando em relação ao Palmeiras como revela a matéria do UOL — 'ah, nós estávamos todos amigos, eles passaram a rasteira na gente com o Caio Paulista', 'estávamos todos amigos, e o Abel não sei o que lá'. Ao mudar a postura, eu acho que o Casares não tem o perfil de ser o homem mau, nessa postura bélica ele vai se perder, ele não tem esse perfil. Tem gente que ter o perfil de ser o malvado, até a Leila tem mais esse perfil do confronto, é a malvada favorita, porque tem o perfil do confronto, ela não foge do confronto, inclusive internos no Palmeiras, WTorre, Mancha Verde, ela tem esse perfil e o Casares não tem. Quando a pessoa não tem e quer forçar, se perde, e acho que o Casares se perdeu totalmente nessa coisa, não vejo nenhum benefício".

'Casares deixou o Abel Ferreira tranquilo nessa situação': "O São Paulo, pelo seu presidente, deixou o Palmeiras numa situação confortável desde o domingo no Morumbi. Ao não ceder a sala de entrevista para o Abel, ele evitou que o Abel tivesse que responder por que ele foi tão mal no duelo com Carpini no primeiro tempo, o que ele achou da arbitragem, como ele entende a pressão dos auxiliares dele no árbitro, por que ele botou o Endrick para correr atrás do Wellington, por que o Flaco López jogou o colete fora e xingou a comissão técnica. Tudo isso ele não precisou responder, não, tudo isso aconteceu no domingo e o Abel não precisou falar nada. O Abel está tranquilo lá porque o Casares deixou ele nessa situação".

Assista ao UOL News Esporte na íntegra