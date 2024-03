Após pedido de Mayke, Justiça determina que Santos deposite 30% do salário de Willian em juízo

Após o pedido de Mayke, lateral do Palmeiras, a Justiça determinou que o Santos deposite 30% do salário de Willian Bigode em uma conta judicial. A decisão foi tomada pela 14ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O jogador do Alviverde havia solicitado a penhora dos vencimentos de Willian em janeiro deste ano, em tentativa de recuperar o prejuízo causado pelo golpe das criptomoedas. O Santos depositará uma parte do salário do atacante em juízo, e o montante será usado para ressarcir Mayke.

"Determino que sejam arrestados e transferidos para conta judicial 30% dos vencimentos (salariais ou não) pagos ao 'alvo da pesquisa' citado acima. O bloqueio tem natureza permanente e deve ser feito em todos os meses até segunda



ordem", proferiu Christopher Alexander Roisin, juiz responsável pelo caso.

A ação do atleta do Palmeiras tinha como objetivo fazer valer a vitória judicial conquistada ainda em 2023. Um ofício será enviado ao Santos nos próximos dias para que o clube passe a cumprir a decisão judicial, como já acontecia com o Fluminense e o Athletico-PR, antigos times de Willian Bigode.

As informações foram publicadas inicialmente pela ESPN e confirmadas pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Relembre o caso das criptomoedas

Ex-companheiros no Verdão, os dois jogadores viraram desafetos após o escândalo financeiro causado pelo golpe das criptomoedas. Mayke e Gustavo Scarpa, que atualmente defende o Atlético-MG, tiveram um prejuízo de cerca de R$ 11 milhões ao investirem através da Xland Holding Ltda, que tinha Willian como um de seus sócios.

Quando o tema ganhou as páginas dos noticiários, Bigode ainda estava no Fluminense. Em nota, ele afirma também ter sido vítima e alega ter perdido mais de R$ 17 milhões.

De lá para cá, a relação entre os três atletas ruiu. Recentemente, quando foi apresentado no Galo, Scarpa ainda disse que gostaria de falar "tudo o que pensa" sobre o ex-colega de clube. Já em um clássico entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Paulista de 2024, Mayke e Willian chegaram a se cumprimentar.

Com 30% dos vencimentos penhorados, Bigode tentou em duas oportunidades "desbloquear" seu salário, mas teve o pedido negado. O juiz Christopher Alexander Roisin, responsável pelo caso, chegou a alertá-lo que a insistência seria interpretada como litigância de má-fé.

Em sua apresentação oficial como atleta do Santos, no início deste ano, Willian se disse "envergonhado" sobre o caso e preferiu não entrar em detalhes.

"Vou ser bem direto e objetivo. É um assunto que se trata internamente. Uma situação de muita tristeza e constrangimento. Mas tem uma equipe resolvendo isso, o importante é focar no que eu faço, que é com muito amor. Não vou perder essa alegria", disse.

"Estou muito feliz, com a cabeça boa. Isso é o que mais importa. A cabeça está ótima. Vou seguir trabalhando, mais focado. Não me estabilizou. Não é normal, mas isso é um assunto que não vou falar mais. Está resolvendo dentro de mim. Sei do meu caráter. Vou seguir meu trabalho da melhor forma", acrescentou.