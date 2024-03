Antes de fechar com o Internacional, Borré revela que pretendia seguir na Europa

O atacante colombiano Rafael Borré foi apresentado oficialmente pelo Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O jogador comentou sobre sua decisão de defender as cores do Colorado e revelou que gostaria de continuar na Europa por mais alguns anos.

"A princípio era um pouco difícil tomar a decisão. Obviamente a minha carreira estava focada em seguir um pouco mais na Europa ou em outras ligas, mas quando conheci mais o projeto do Inter, quando falei com os dirigentes, quando conheci os torcedores, que criaram esse vínculo comigo, comecei a me interessar muito mais em vir para o Internacional", disse.

Acertado com o Inter desde janeiro, Borré pertencia ao Werder Bremen, da Alemanha. O atacante colombiano falou sobre a situação com o clube alemão, onde atuou até fevereiro.

Depois da coletiva, Borré atende ao sócios e sócias no estádio Beira-Rio, tira fotos e da autógrafos para os torcedores. Bem-vindo, Máquina! pic.twitter.com/tXKFdzAfvE ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 6, 2024

"Minha cabeça estava aqui (no Internacional), mas sabíamos que não era fácil porque o Bremen disputava coisas importantes e queriam que eu permanecesse lá. Foi-se colocada a melhor forma para que eu saísse no momento certo, e os clubes ficaram tranquilos e criaram uma boa relação", declarou.

Além disso, Borré esclareceu o fator que o motivou a escolher o futebol brasileiro. O atacante destacou a competitividade do esporte no Brasil.

"Vocês brasileiros deveriam estar orgulhosos do campeonato que têm. Muito competitivo. Há partidas competitivas, equipes grandes e fortes, o que faz a liga ser muito competitiva. O domínio internacional que tem (futebol brasileiro) também está claro, os últimos torneios foram dominados pelos times brasileiros. Isso motivou minha decisão em escolher o Inter", comentou.

Borré chega ao Internacional após três anos atuando no futebol alemão. O atacante de 28 anos também possui passagem por times como Atlético de Madrid e Villarreal, da Espanha, e River Plate, da Argentina.