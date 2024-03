Técnico do PSG exalta adaptação e se rende a Beraldo: 'Grande surpresa'

O técnico do PSG, Luis Enrique, rasgou elogios ao zagueiro Lucas Beraldo.

O que aconteceu

Entre sorrisos, o treinador espanhol disparou elogios e disse que gosta do defensor, titular na classificação às quartas da Liga dos Campeões. "Quem não gosta de Beraldo?", iniciou, rindo, à TNT Sports.

Luis Enrique se disse surpreso com a rápida adaptação do zagueiro de 20 anos, que parece estar em casa em Paris. O ex-São Paulo chegou ao PSG no início do ano, aproveitou a oportunidade diante da lesão de Skriniar e rapidamente conquistou seu espaço no time — ele participou de 12 dos 13 jogos do time no ano, sendo titular em nove.

Gosto do Beraldo. Quem não gosta do Beraldo? Esse é o curioso do futebol, você traz um jogador veterano, de 30 anos, ele pode demorar um ou dois anos para se adaptar. Aí chega o Beraldo, que tem 20 anos e em dez dias parece que vive em Paris desde de não sei quando. Isso é uma maravilha, uma grande surpresa, uma grande contratação do nosso diretor esportivo, Luis Campos, que nos informou sobre a possibilidade de contratá-lo. Muito feliz de ter ele aqui com a gente, mas aqui não pode relaxar e todos os jogadores precisam estar preparados. Luis Enrique, técnico do PSG, à TNT Sports