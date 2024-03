Sul-Americano de Marcha Atlética reúne atletas de cinco países

O Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, que será disputado neste domingo, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na grande Recife, reunirá atletas de cinco países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, além do Brasil. O evento será transmitido ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Um dos destaques estrangeiros é o colombiano José Leonardo Montaña, inscrito nos 20 km, prova que venceu este ano no Campeonato Nacional de seu país, com 1:27:41. Aos 31 anos, ele é o atual campeão pan-americano dos 35 km, título conquistado em 2023, em Manágua, na Nicarágua.

No total, são 34 atletas estrangeiros inscritos nos 20 km, no Sub-20 e no Sub-18, sendo que a última é a única a misturar homens e mulheres.

O Brasil participará da competição com 30 atletas, sendo 15 mulheres e 15 homens. A competição conta pontos para o Ranking Olímpico, sendo assim a oportunidade dos brasileiros melhorarem suas colocações no Ranking Mundial, critério de convocação da seleção para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, marcado em Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril.

A marcha sul-americana conta com grandes forças. A peruana Kimberly Garcia, por exemplo, ganhou duas medalhas de prata no Mundial do Oregon, nos Estados Unidos, em 2022, nos 20 km e nos 35 km. Já o equatoriano Alexander Davi Hurtado recebeu a medalha de ouro nos 20 km no Pan-Americano de Santiago, no Chile, com 1:19:20, chegando à frente do brasileiro Caio Bonfim, medalha de prata, com 1:19:24.

O equatoriano Jeferson Perez, por fim, é o recordista sul-americano dos 20 km desde 23 de agosto de 2003, em Paris (FRA), com o tempo de 1:17:21. Ele ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 (1:20:07) e prata em Atenas-2004, com 1:19:15.

PROGRAMA-HORÁRIO (de Brasília)

6:00 - 35 km Feminino

6:10 - 35 km Masculino

6:15 - 20 km Feminino

6:20 - 20 km Masculino

7:45 - 10 km Feminino Sub-20

7:55 - 10 km Masculino Sub-20

8:10 - 10 km Masculino Sub-18

8:30 - 5 km Feminino Sub-18