Seleção Brasileira de Judô é convocada para o Grand Prix da Áustria

A Seleção Brasileira de Judô terá 20 representantes no Grand Prix da Áustria, que acontecerá neste fim de semana, nos dias 8, 9 e 10. A competição distribui até 700 pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris e, neste ano, contará com mais de 550 atletas de 80 países.

Sediado na cidade de Linz, o Grand Prix da Áustria é uma etapa nova do Circuito Mundial e teve sua primeira edição em 2023. Logo na estreia, o Brasil conquistou uma medalha de ouro com Leonardo Gonçalves (-100kg) e duas de bronze com Marcelo Gomes (-90kg) e Giovanna Santos (+78kg), além do quinto lugar de Natasha Ferreira (-48kg).

A Áustria é uma velha conhecida para alguns judocas brasileiros, já que anualmente recebe o Treinamento de Campo de Mittersill, um dos mais fortes do judô mundial. Em janeiro deste ano, a Seleção passou uma semana treinando no vilarejo, visando a preparação para a temporada.

Um dos nomes que estiveram lá foi Guilherme Schimidt (-81kg), que agora vai retornar ao país para lutar o Grand Prix.

"Eu estou confiante. Venho me preparando para chegar na minha melhor versão a cada competição, visando sempre os Jogos Olímpicos, meu grande objetivo do ano. É muito importante estar pontuando para chegar em Paris como cabeça de chave. Alguns dos meus adversários estiveram em Mittersill no início do ano. Isso ajuda a ter conhecimento para fazer as estratégias e táticas para a competição", disse ele.

Tem time #BrasilJudo em ação neste fim de semana, no Grand Prix da Áustria! ?Confira a escalação e a programação completa: https://t.co/PfSHd73qs2 ? CBJ (@JudoCBJ) March 5, 2024

Schimidt chegará à Áustria como cabeça de chave nº1 da categoria -81kg, bem como os brasileiros Daniel Cargnin (-73kg), Larissa Pimenta (-52kg) e Beatriz Souza (+78kg).

Para Bia e Cargnin, o Grand Prix da Áustria ainda marca a estreia dos dois no Circuito Mundial deste ano.

Confira abaixo a delegação brasileira completa e a programação da competição:

Equipe Feminina

48kg ? Amanda Lima (Minas Tênis Clube/FMJ)

48kg ? Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/F.PR.JUDÔ)

52kg ? Jéssica Pereira (Instituto Reação/FJERJ)

52kg ? Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)

57kg ? Jéssica Lima (Sogipa/FGJ)

63kg ? Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)

63kg ? Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)

70kg ? Ellen Froner (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)

70kg ? Luana Carvalho (Umbra-Vasco da Gama/FJERJ)

78kg ? Karol Gimenes (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)

+78kg ? Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)

+78kg ? Giovanna Santos (C.R. Flamengo/FJERJ)

Equipe Masculina

60kg ? Henrique Gusmão (Grêmio Náutico União/FGJ)

60kg ? Michel Augusto (SESI-SP/FPJUDÔ)

73kg ? Daniel Cargnin (Sogipa/FGJ)

73kg ? Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ)

81kg ? Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)

90kg ? Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)

100kg ? Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)

100kg ? Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros/FPJUDÔ)