São Paulo anuncia contratação de centroavante André Silva

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou oficialmente hoje o centroavante André Silva, ex-Vitória de Guimarães (POR), como novo reforço do time.

O que aconteceu

O Tricolor adquiriu o centroavante em definitivo.

E tem reforço para o ataque tricolor!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/Bj4DlBWIGm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2024

O São Paulo vai desembolsar 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) de forma parcelada em quatro anos. A primeira parcela vence somente no segundo semestre deste ano.

André Silva tem 26 anos e foi campeão brasileiro de aspirantes pelo Internacional em 2017. Ele se transferiu para Portugal no ano seguinte e atuou por Rio Ave, Arouca e chegou ao Vitória de Guimarães na última temporada.

O jogador já era monitorado pelo São Paulo há algum tempo, mas o clube via a negociação como difícil. André quase acertou com o futebol italiano na última janela e estava ainda mais valorizado pela atual temporada: 13 gols em 28 jogos.

Pesou na negociação o desejo do jogador em atuar pelo Tricolor. André Silva fez bastante força para que a negociação desse certo, conversou com o clube e chegou a ficar sem treinar com o aval dos portugueses.

O jogador chega para resolver uma das principais pendências do time: a reserva de Calleri. O Tricolor busca um jogador para a função desde praticamente desde a chegada do argentino; Erison não convenceu no ano passado.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.