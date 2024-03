São Bernardo inicia venda de ingressos para jogo contra Corinthians; veja valores

O São Bernardo iniciou na noite desta terça-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Corinthians chegou a trabalhar com a possibilidade do confronto ser disputado no Morumbis, mas ele foi marcado para o Estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. O duelo será na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília).

A torcida do Corinthians ocupará os setores Sul e Leste do estádio, enquanto os mandantes terão acesso ao setor Oeste. Todos os ingressos disponíveis custam R$ 100 reais, com a meia-entrada avaliada em R$ 50.

O confronto não terá jogo de volta, e um empate leva a disputa para as penalidades máximas. O Corinthians vem de retrospecto negativo diante do São Bernardo, com duas derrotas nos últimos dois compromissos, ambos no Estádio 1º de Maio.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0, também fora de casa. O Bernô, por sua vez, bateu o Olaria por 1 a 0.

Antes desse compromisso, o Timão enfrentará o Água Santa pela última rodada da fase de grupos, no mesmo palco do duelo da segunda fase do torneio nacional, enquanto o São Bernardo visita o Mirassol. Ambos os jogos serão no domingo, às 16 horas (de Brasília).

Veja preços dos ingressos disponíveis para São Bernardo x Corinthians:

Setor Oeste (São Bernardo) - R$ 100



Setor Sul (Corinthians) - R$ 100



Setor Leste (Corinthians) - R$ 100