Santos tenta parcelar dívida e aguarda resposta de clube russo para se livrar de transfer ban

O Santos negocia com o Krasnodar, da Rússia, para tentar se livrar de um novo transfer ban. Nesta terça-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que já enviou duas propostas ao time russo.

A primeira ideia da diretoria foi enviar um jogador aos estrangeiros, que não gostaram. Com isso, o Peixe encaminhou uma nova oferta. Desta vez, o time ofereceu parcelar o valor.

"Fizemos duas propostas. A primeira foi recusada e a segunda está sendo analisada. Está acontecendo a negociação para que a gente resolva essa questão. A primeira envolvia um jogador. Há um problema no Santos, com inadimplência, há um desgaste entre os clubes. A segunda é uma possibilidade de parcelamento. Estamos aguardando. A bola está com eles", disse o mandatário.

O Alvinegro Praiano deve cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual) pela contratação de Christian Cueva.

Cueva chegou à Vila Belmiro em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele foi contratado na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.

O Santos tem até o final de março para entrar em um acordo com o Krasnodar. Caso não consiga, o Peixe será punido com mais um transfer ban e, portanto, ficará impedido de registrar novos jogadores.

Contratação polêmica

Recentemente, o Santos venceu um processo contra Cueva. O Tribunal Arbitrário do Esporte (CAS) decretou que o jogador deverá pagar cerca de R$ 24 milhões ao Alvinegro Praiano.

O meio-campista rescindiu o seu contrato com o Santos e se transferiu para o Pachuca, do México, em 2020. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela Fifa a pagar cerca de R$ 40 mi pela quebra unilateral de contrato.

A equipe mexicana afirmou que não induziu Cueva a deixar o Peixe. Já o meia disse ter rescindido pela falta de compromissos do Alvinegro no pagamento das dívidas. O time brasileiro replicou e enviou provas à Fifa de que honrou os seus compromissos com o peruano.

O CAS manteve o entendimento da decisão proferida pela Fifa, em dezembro de 2020, de que o jogador não tinha justa causa para rescindir o contrato de trabalho com o Santos.