Santos anuncia contratação do lateral direito Rodrigo Ferreira, ex-Mirassol

A janela de transferências do futebol brasileiro está chegando ao fim, mas o Santos segue se movimentando no mercado. Nesta terça-feira, o Peixe anunciou a contratação do lateral direito Rodrigo Ferreira, que estava no Mirassol. O defensor assinou vínculo em definitivo até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

"BEM-VINDO, RODRIGO FERREIRA! Um dos destaques do #PaulistãoSicredi2024, Rodrigo Ferreira é o novo reforço do Peixão para a temporada", escreveu o Santos nas redes sociais.

Rodrigo Ferreira iniciou a carreira no Taboão da Serra e acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Grêmio, Cuiabá, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, Marcílio Dias e Botafogo-SP. Foi na última temporada que se transferiu para o Mirassol, clube no qual começou a se destacar.

No time do interior paulista, o lateral direito passou a ser titular rapidamente e, com isso, tornou-se um dos principais atletas da equipe. Na atual edição do Campeonato Paulista, o jogador esteve em campo em 10 partidas, tendo contribuído com dois gols e uma assistência.

O lateral chega ao Santos para brigar pela posição com outros dois recém-chegados ao clube: Aderlan e Hayner. Os dois defensores também foram contratados pela equipe para a disputa do Paulistão e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Ferreira é a 15ª contratação do Alvinegro Praiano para 2024. Antes dele, chegaram ao time os meias Giuliano, Cazares e Otero, os laterais direitos Aderlan e Hayner, o lateral esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme, Pedrinho, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, e o goleiro Gabriel Brazão.

O Santos volta a campo neste sábado com um objetivo em mente: buscar o topo da classificação geral do Estadual. O Peixe recebe a Inter de Limeira, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Para terminar na liderança geral, precisa vencer o adversário e torcer para que o Palmeiras seja derrotado pelo Botafogo-SP.