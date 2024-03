Reforço do Internacional, Borré desembarca em Porto Alegre com festa da torcida

Na tarde desta terça-feira, o atacante Rafael Borré desembarcou em Porto Alegre com festa da torcida do Internacional. O jogador, de 28 anos, teve a sua vinda ao futebol brasileiro antecipada.

"Olá, torcida colorada. Já estou em Porto Alegre e quero mandar um grande obrigado pelo carinho. Vamos Inter", disse já vestindo a camisa colorada.

Ele pertencia ao Eintracht Frankfurt, mas estava emprestado ao Werden Bremen até o fim da temporada europeia. O que dificultava a chegada do reforço colorado neste momento.

O Internacional, porém, costurou um acordo para antecipar a vinda do colombiano. Borré assinará com o Colorado até o fim de 2028 e utilizará a camisa 19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

No futebol sul-americano, o atacante teve destaque no River Plate, com 146 jogos, 54 gols e 20 assistências. Ele foi peça fundamental na conquista da Libertadores 2018.

Ainda sem Borré, o Internacional enfrenta o São Luiz pelas quartas de finais do Gaúcho. A bola vai rolar nesse sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.