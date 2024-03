Reforço do Corinthians para temporada, Palacios intensifica recuperação de artroscopia no joelho

O lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios intensificou sua recuperação de artroscopia no joelho esquerdo nessa terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O defensor fez seus primeiros trabalhos no gramado desde a contusão, diagnosticada após a derrota do Corinthians para o São Bernardo por 1 a 0, há cerca de um mês.

Palacios ainda realiza exercícios sob os cuidados da equipe de fisioterapia do clube. Com o tempo, é esperado que ele inicie trabalhos com bola e, por fim, treine integralmente com o elenco.

Inicialmente, o Alvinegro divulgou que a lesão de Palacios foi no músculo posterior da coxa direita. Depois, a assessoria do Corinthians informou que o jogador havia sofrido um edema no joelho esquerdo, que passou a ser uma lesão meniscal aguda isolada, sendo necessária a artroscopia.

Palacios chegou ao Corinthians em janeiro, após temporadas no Los Angeles FC. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos do camisa 6 e não desembolsou valores para adquiri-lo, já que ele estava em final de contrato com o clube da MLS.

O vínculo de Palacios com o Coringão é válido até final de 2027.