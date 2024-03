PVC: É assustador como a Espanha se relaciona com Vinícius Jr.

O colunista Paulo Vinícius Coelho criticou no De Primeira a maneira como a Espanha tem tratado o racismo sistemático contra Vini Jr. Segundo PVC, o craque brasileiro virou alvo prioritário dos ataques racistas justamente porque cerrou os punhos e se levantou contra eles.

A intolerância está globalizada, é assustador, mas é assustador como a Espanha se relaciona com o Vinícius Jr. Por quê? Porque o Vinícius Jr. se manifesta contra o racismo, é por isso que ele vira o símbolo. Quando o Camavinga diz 'eu nunca vi nada igual' se referindo ao gol anulado do Bellingham e não ao racismo, é todo direito do Camavinga, ninguém está se discutindo como as pessoas vão se comportar, o que se discute aqui é: por que o Vinícius? Porque o Vinícius é símbolo da luta antirracista e porque essa imagem do gol que ele comemora com o punho cerrado é uma imagem da luta antirracista eterna — essa imagem vai ficar para a eternidade. A parte racista da Espanha não vai se manifestar contra o Mbappé, ela vai se manifestar contra quem se manifesta contra o racismo, por isso é o Vinícius Jr. PVC

Tiago Arantes: 'Imprensa espanhola faz um desserviço em muitos casos'

Direto de Barcelona, na Espanha, o colunista Tiago Arantes destacou que parte da imprensa espanhola tem feito "um desserviço" à luta antirracista. Ele apontou exemplos de mau jornalismo recheado de clubismo contra Vini Jr.

As pessoas levam tudo para o lado do clube. Por exemplo, um torcedor do Barcelona que seja antirracista, que participe de movimentos sociais contra o racismo, ele dificilmente vai simpatizar com o Vinícius Júnior, porque ele é jogador do Real Madrid. Eles colocam a questão do clube muito acima do problema social e de tudo que envolve o racismo. Outra questão crucial é que a imprensa aqui toma muito partido dos clubes, os jornais de Madri são basicamente um meio de comunicação de incentivo ao Real Madrid, os de Barcelona são o mesmo com relação ao Barcelona.

Estou falando isso porque algumas das manifestações mais racistas e de colocar em dúvida o que o Vinícius falou e tudo que aconteceu com ele em maio do ano passado aqui na Espanha, foi o jornal de Valência. O 'Superdeporte' é o primeiro jornal que chama o Vinícius de Pinóquio, é o jornal que na reportagem sobre o vídeo [da criança com a mãe xingando Vini Jr. de macaco] fala que o 'vídeo foi feito por uma brasileira, que como podemos ver por suas redes sociais é torcedora do Real Madrid'. Como se isso apagasse o que está no vídeo.

A imprensa espanhola tem feito um desserviço, em muitos casos, nessa situação, nesse contexto que se arrasta há dois anos de várias manifestações racistas contra o Vini Jr. Inclusive, quando ele ganhou o prêmio da Fifa, muita gente nas redes sociais falando que Vinícius de Calcutá ganhou o prêmio contra o racismo, enfim, muita ironia, muita crítica a ele. Isso é uma coisa que ele também vai ter que lutar contra, porque ele escolheu ser esse símbolo contra o racismo, por isso ele incomoda tanto também, porque ele escolheu lutar essa luta que muita gente prefere fechar os olhos para ela. Tiago Arantes

Assista ao De Primeira na íntegra