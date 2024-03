Período sem jogos pode ajudar Paulinho a acelerar recuperação e virar reforço caseiro no Corinthians

O volante Paulinho está cada vez mais próximo de voltar a defender o Corinthians. O jogador está no estágio final da recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo e já treina parcialmente com o time no CT Dr. Joaquim Grava.

Fora de combate, o atleta precisou passar por uma nova operação no joelho em junho do ano passado. Àquela época, ele estava voltando a apresentar o ritmo ideal depois de ficar um longo tempo parado por uma lesão no mesmo local, sofrida ainda em 2022 e que o tirou dos gramados por sete meses.

Agora, Paulinho participa de alguns trabalhos com o grupo e busca acelerar o tratamento no período sem jogos que o Corinthians terá pela frente, tendo em vista a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista.

A tendência é que o volante fique à disposição e vire um 'reforço caseiro' para António Oliveira após o intervalo que o Timão terá nas próximas semanas. Serão cerca de 20 dias sem entrar em campo entre o duelo contra o São Bernardo pela Copa do Brasil e a estreia na Sul-Americana.

Caso isso se confirme, o atleta disputaria posição com Raniele, Maycon, Fausto Vera e o jovem Ryan Gustavo, em um dos setores mais carentes do elenco corintiano.

Recentemente, Paulinho renovou seu contrato com o Timão até a metade deste ano. A extensão do vínculo, porém, já era esperada, uma vez que o jogador estava lesionado e o clube precisa oferecer todo o amparo e estrutura para que o atleta se recupere.

Ídolo do Corinthians, o volante retornou ao time no fim de 2021, mas até agora não entregou o retorno esperado. Em mais de dois anos pela equipe, foram apenas 39 jogos disputados, sendo 19 como titular, e seis gols marcados. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial (2012), do Brasileirão (2011) e do Paulista (2013) com a camisa alvinegra.