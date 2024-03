Palmeiras acerta renovação com Luan por mais uma temporada

O Palmeiras acertou a renovação de contrato do zagueiro Luan por um ano. Agora, o atleta de 30 anos tem vínculo com o Verdão até 2025. O anterior era válido até o fim da atual temporada.

A informação foi dada, inicialmente, pelo perfil saimon_man, na rede social X, e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Luan chegou ao Palmeiras em 2017 e desde então soma 253 jogos pelo clube, além de oito gols marcados. Pelo Verdão, tem três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Neste ano, o zagueiro disputou nove jogos, sendo titular em todas as oportunidades. Ele só ficou de fora dos jogos contra Novorizontino e São Bernardo, pelo Pualista, e contra o São Paulo, na decisão da Supercopa. Além disso, tem uma assistência dada.

Antes do início da temporada, o Verdão já havia renovado os contratos de outros sete jogadores: Marcos Rocha,

Marcelo Lomba, Mayke, Weverton, Murilo, Gabriel Menino e Zé Rafael. Na última segunda-feira, o clube também ampliou o vínculo de Richard Ríos.

Ganhando mais espaço neste início de temporada, Luan está à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso da equipe no Paulistão. No sábado, o Verdão enfrenta o Botafogo-SP, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Estadual. Com 15 pontos, a equipe lidera o Grupo B e a tabela geral.