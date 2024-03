Acusações mútuas azedam o clima entre São Paulo e Palmeiras: 'Mentirosos'

São Paulo e Palmeiras seguem se desentendendo nos bastidores após o episódio do veto da coletiva no MorumBIS. Em diversos contatos com pessoas dos dois clubes, a reportagem ouviu a frase: "Mentirosos".

O que aconteceu

Os clubes têm versões conflitantes para o que ocorreu no Choque-Rei e, nos bastidores, acusam o rival de mentir. O Palmeiras diz que é mentira que o São Paulo ofereceu outro espaço para coletiva no domingo (3), enquanto o São Paulo afirma que é mentira que vetou todo o espaço da imprensa ao rival, tendo impedido apenas o uso da sala de coletiva.

Quando o assunto é coletivas no Allianz Parque, os dois também dizem que o rival é mentiroso. O São Paulo afirma que é mentira que o Verdão lhe ofereça a sala de coletivas em todos os clássicos, enquanto o Verdão diz que é mentira que só ofereceu a sala ao Tricolor na Copa do Brasil — quando Dorival Jr efetivamente concedeu coletiva no espaço e que Anderson Barros quebrou a 'lei do silêncio' que o Palmeiras vivia.

Os clubes só concordam em um fato: falta de cordialidade inesperada. O Palmeiras lamentou a atitude são-paulina com o veto minutos antes da coletiva começar, enquanto o São Paulo achou vergonhoso precisar fazer uma coletiva na porta do vestiário dos gandulas.

Copa do Brasil iniciou rompimento

As várias provocações do São Paulo após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado foram o pontapé inicial para o início do rompimento da boa relação recente entre os clubes. Houve uma conversa informal entre as equipes, mas não houve acerto.

Na noite em que eliminou o Verdão com vitória dentro do Allianz, o Tricolor não economizou nas provocações. Da encarada Calleri x Abel com a música "vou festejar", passando pela lembrança da frase do auxiliar sobre "o sistema" e a provocação com a música instrumental de "o Palmeiras não tem Mundial".

Desde então, tudo virou motivo para provocações. O Palmeiras acertou com Caio Paulista e provocou o São Paulo com o chapéu. O Tricolor deu o troco no título da Supercopa em cima do rival.

Recepção ao rival também tem reclamações

Em contato com a reportagem, pessoas ligadas a São Paulo e Palmeiras trocaram acusações de péssima recepção no estádio rival. E as acusações também vêm com a palavra "mentira" anexa.

Os dois lados afirmam que as delegações precisam passar em meio aos torcedores rivais. O São Paulo afirma que a comitiva do Palmeiras fica em um camarote central, bem localizado no MorumBIS, enquanto a delegação são-paulina fica atrás do gol em um lugar sem segurança e em meio aos torcedores rivais. Há um vídeo da equipe de análise do clube sendo hostilizada por palmeirenses.

Camarote no Allianz Parque cedido pelo Palmeiras à comitiva do São Paulo Imagem: Reprodução

O Verdão diz que é mentira que a delegação palmeirense fique no camarote citado do MorumBIS e que isso ocorreu apenas no último Choque-Rei, no domingo (3). No jogo, inclusive, o clube afirma que foi cedido apenas um camarote, e não dois como seria costume: um para diretoria e outro para o estafe. A justificativa foi que o outro camarote foi cedido a Lucas na renovação contratual; o São Paulo não confirma.

Camarote lateral do MorumBIS cedido pelo São Paulo ao Palmeiras no Choque-Rei do veto à coletiva Imagem: Reprodução

Em outros duelos, o Palmeiras afirma que já ficou em um camarote atrás do gol com visibilidade ruim e andando com seguranças em meio aos torcedores. Em fotos é possível ter a visão do local, que vale salientar é muita parecida com o ângulo de visão da imprensa escrita.

Camarote atrás do gol do MorumBIS cedido pelo São Paulo ao Palmeiras em alguns jogos Imagem: Reprodução

No Brasileirão de 2022, o Tricolor ofereceu camarote onde a comitiva precisaria sair do estádio, passar pelas ruas ao redor do Morumbi e retornar: a proposta foi rejeitada e a delegação assistiu ao jogo de dentro do vestiário. O ato foi confirmado pela reportagem com pessoas do São Paulo, que explicaram que atitude foi tomada em retaliação ao que ocorreu no Allianz na final Paulistão de 2022.

Na ocasião da decisão estadual, a comitiva são-paulina precisou passar em meio aos torcedores palmeirenses e foi hostilizada até o carro que levaria o grupo para fora do local. Quando entraram, o veículo foi cercado por palmeirenses que balançavam o carro e só pararam com intervenção da polícia. Alguns afirmam até que o Palmeiras avisou onde estaria a comitiva são-paulina para os torcedores alviverdes.

Nos duelos mata-mata das últimas duas edições da Copa do Brasil, as duas delegações foram hostilizadas por torcedores nos estádios rivais. Em 2022, a comitiva do Palmeiras ficou em um camarote onde viralizou um vídeo sendo hostilizada. Segundo relatos palmeirenses, torcedores do São Paulo tentaram invadir o espaço após o gol de Rafinha. Na Copa do Brasil de 2022, a equipe de análise de desempenho do São Paulo foi hostilizada por torcedores palmeirenses no Allianz, que também ameaçaram invadir.