Mbappé brilha, PSG volta a ganhar da Real Sociedad e avança às quartas da Champions

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain voltou a ganhar da Real Sociedad por 2 a 1, pela volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões, no Estádio Anoeta. Os gols do triunfo foram marcados por Mbappé, enquanto Merino balançou as redes para os visitantes.

O time de Luis Enrique, portanto, aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na próxima fase da Champions.

Agora, as equipes focam nas suas respectivas competições nacionais, com o PSG enfrentando o Reims às 9h (de Brasília) desse domingo, no Parque dos Príncipes. A Real Sociedad, por sua vez, duela contra o Granada nesse sábado, às 14h30, fora de casa.

O jogo

No começo da partida, a Real Sociedad esboçou uma pressão, mas sem levar perigo. O PSG, contudo, logo recuperou o controle do jogo e quase marcou com Barcola, que obrigou Remiro a defender.

Aos 15 minutos, Mbappé soltou o pé após gingar para cima de Zubeldia e abriu o marcador. Posteriormente, o francês ficou perto de marcar, mas o goleiro dos mandantes interviu.

Perto do fim do primeiro tempo, a Real Sociedad quase empatou: Kubo arriscou de fora da área e a bola tirou tinta da meta parisiense.

Logo no começo da segunda etapa, o Paris Saint-Germain ampliou a vantagem. Mbappé arrancou e arrematou para o fundo do gol, aos dez minutos.

Mesmo com a larga vantagem, a Real Sociedad ainda tentava e chegou a balançar as redes com Barrenetxea, mas o lance foi anulado. Pouco depois, o PSG respondeu com Hakimi obrigando Remiro a espalmar para o lado.

Posteriormente, Turrientes chutou na pequena área e Donnarumma fez uma grande defesa. Na sequência, o goleiro italiano interviu novamente, dessa vez, em finalização de André Silva.

A Real Sociedad, ainda, chegou a diminuir com Merino, aos 43 minutos, mas não conseguiu impedir nova derrota e a eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões.