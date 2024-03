Luiz Adriano e Jean Mota são anunciados como novos reforços do Vitória

Nesta terça-feira, por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, o Vitória anunciou a chegada do atacante Luiz Adriano, que estava no Internacional.

Já vestindo a camisa do clube rubro-negro, o jogador falou que está preparado para atuar. "Fala, nação rubro-negra. Já estou em Salvador pronto para vestir a camisa do Leão. Logo nos veremos em campo. Grande abraço. "

O atleta de 36 anos, diante da contratação de novos reforços no Colorado, perdeu espaço na equipe de Coudet. Ainda sem marcar nesta temporada e atuando poucos minutos, Luiz Adriano fez 44 jogos e marcou sete gols no ano de 2023.

O atacante teve passagem de destaque pelo Palmeiras, entre os anos de 2019 e 2021. No clube paulista, conquistou a Libertadores em duas oportunidades e foi campeão da Copa do Brasil. Ao todo, em 106 partidas, anotou 32 gols e distribuiu dez assistências pelo Verdão.

Jean Mota também é reforço do Vitória

Ainda nesta terça-feira, o Vitória comunicou o acerto com o meio-campista Jean Mota, ex-Santos. O jogador de 30 anos, juntou-se ao Inter Miami no ano de 2022, fez 53 partidas pelo clube, registrando três gols e sete assistências no período.

É DO LEÃO! ???? Jean Mota é o novo contratado do Leão para a temporada de 2024. O meia vem do Inter Miami e chega para reforçar a equipe rubro-negra. VAMOS JUNTOS POR MUITO MAIS! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/xejwoOzk2k ? EC Vitória (@ECVitoria) March 5, 2024

Revelado pela Portuguesa, Jean Mota teve sua principal passagem pelo futebol brasileiro defendendo o Santos. No alvinegro da Vila Belmiro, atuou em 258 oportunidades, marcou 20 gols e deu 26 assistências. Além disso, foi vice-campeão brasileiro em 2019 sob o comando de Sampaoli.