Léo Ortiz chega ao Rio para assinar com o Flamengo: 'Louco para trabalhar'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Ortiz já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. O jogador chegou hoje (5) no início da noite.

O que aconteceu

Léo Ortiz chegou por volta de 18h30 (de Brasília) ao aeroporto. Ele viajou em avião particular ao lado da família e vai fazer os exames médicos antes de assinar o contrato e ser anunciado.

O jogador celebrou o acerto depois de uma negociação demorada. O Fla corre agora para inscrevê-lo até quinta-feira e ter o zagueiro na semifinal do Campeonato Carioca.

Demorou muito tempo, mas estou muito feliz em chegar aqui no Flamengo. A torcida nesses meses foi um fator também. Só dizer que estou muito feliz, louco para trabalhar com meus companheiros e ir no Maracanã lotado

Léo Ortiz

Poucos torcedores aguardavam o jogador no aeroporto. Léo Ortiz recebeu a camisa 12, uma homenagem à torcida do Flamengo, mas deve vestir a 3. O número está livre desde a saída de Rodrigo Caio.

Ortiz assina um vínculo até dezembro de 2028 com o rubro-negro. Ele foi comprado do Red Bull Bragantino.

A novela vinha se arrastando ao longo dos últimos meses. A negociação começou logo após o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Fla já tinha sondado a situação do jogador antes.

Léo Ortiz nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do Flamengo. O jogador não forçou uma saída, mas manifestou ao Bragantino a vontade de deixar o clube. O clube de Bragança Paulista pediu para ele jogar a Libertadores, mas o zagueiro não quis.

Os dirigentes do Flamengo foram a São Paulo sacramentar o negócio. Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram encontros com o jogador e o Massa Bruta para dar andamento à negociação.

O único entrave eram os valores. Entre Léo Ortiz e Fla já estava tudo acertado há meses. O Flamengo demorou, mas chegou a 8,5 milhões de euros, em duas parcelas, por 75% do contrato. Ortiz abre mão dos 25% a que tinha direito. Assim, o rubro-negro pagará R$ 45,7 milhões na cotação atual.