Leila cita "ataque histérico", vê São Paulo com inveja do trabalho de Abel e espera desculpas públicas de Casares

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou pela primeira vez sobre os insultos de Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, direcionados ao técnico Abel Ferreira. O episódio aconteceu no último domingo, após empate por 1 a 1 no Choque-Rei, no Morumbis. Em entrevista concedida ao ge, a mandatária classificou a situação como um "ataque histérico" e disse que espera por desculpas públicas do presidente rival, Julio Casares.

"Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. O dirigente que fala uma coisa e age de outra forma. Você fica bem com a torcida conquistando títulos, pagando as contas em dia, tendo atletas respeitando porque honra os compromissos. Não existe mais no século 21, não cabe mais os cartolas do passado que gritavam, batiam na mesa. Isso não existe mais", disse.

"No fundo eu acho que tudo é despeito, inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, um técnico extremamente vencedor. Tenho orgulho imenso, poder contar com o Abel por tanto tempo, vou ser candidata à reeleição e se for reeleita meu trabalho vai ser manter o Abel até o último dia do meu mandato. Está totalmente adaptado ao Brasil, tem ligação muito forte conosco. Atacar gratuitamente um treinador... Se eles acham que o Abel está procedendo de uma forma que acham que não seja correta com relação à arbitragem, quem tem que dizer isso é a arbitragem, não um diretor de futebol", seguiu.

Na segunda-feira, o Palmeiras emitiu uma nota repudiando as falas xenófobas do dirigente Tricolor contra o técnico do Verdão e informou que estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor. O clube também lamentou a postura do presidente do São Paulo, Casares, na zona mista do estádio, quando criticou durante a arbitragem e indicou que o Abel apita os jogos do Paulistão. Com a situação, Leila Pereira se viu desrespeitada e deseja desculpas públicas do presidente do São Paulo.

"Eu não tenho que procurar ele. Ele quem tem que me procurar, eu fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que isso não vai acontecer mais", declarou.

A Associação de treinadores de Portugal também saiu em defesa do técnico português, em nota, nesta terça-feira. O comunicado repudia o episódio ofensivo, discriminatório e xenófobo.

O Palmeiras já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. O time tem 25 pontos e ocupa a liderança do Grupo B. No sábado, o Verdão recebe o Botafogo-SP, na Arena Barueri, às 18 horas (de Brasília).