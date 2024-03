Ituano divulga ingressos para duelo contra o São Paulo pela última rodada do Paulistão

Nesta terça-feira, o Ituano divulgou o valor dos ingressos do duelo contra o São Paulo pela 12ª e última rodada do Paulistão. O preço mais baixo para a torcida tricolor é R$120 (R$60 meia), no Tobogã.

O são-paulino também pode adquirir uma cadeira na Coberta por R$180 (R$90). Para a partida, as mulheres também poderão pagar meia entrada.

No caso do fã do Ituano, os ingressos estão mais acessíveis: R$60 (R$30), R$120 (R$60) e R$180 (R$90) respectivamente para Central, Tobogã e Coberta. A partir desta quarta-feira, às 9h, é dado início para o processo, por meio do site oficial e das bilheterias do Novelli Júnior.

ITUANO X SÃO PAULO: INGRESSOS DISPONÍVEIS AMANHÃ!

Os ingressos para a partida do Ituano diante do São Paulo, domingo, no Novelli Júnior estarão liberados amanhã no site oficial e bilheterias do estádio, às 9hs.

Haverá promoção para as mulheres! Elas pagarão meia entrada! pic.twitter.com/NXKe2yczWS ? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 5, 2024

As duas equipes têm objetivos na última rodada do Paulistão. O São Paulo está com 19 pontos e quer fechar na ponta do Grupo D, em que está à frente de Novorizontino (19) e São Bernardo (18), segundo e terceiro colocados.

O Ituano, por sua vez, está na missão de assegurar a permanência na elite do futebol paulista. Com seis pontos, o time do interior paulista está com um a menos que o Guarani, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O encontro decisivo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Novelli Júnior.