Inglaterra planeja sediar Copa do Mundo Feminina na próxima década

O UK Sport, órgão britânico que toma conta do Esporte na região, revelou que planeja fazer o país sediar uma Copa do Mundo Feminina na década de 2030. Em contrapartida, contou que não deve trazer as Olimpíadas ao país por pelo menos 20 anos. Na última edição, as Leoas ficaram com a medalha de prata após perder para a Espanha na final.

Além disso, o CEO da organização, Simon Morton, disse que planeja investir em outras modalidades, como os esportes eletrônicos (e-sports) porque a ascensão do poder financeiro da Arábia Saudita dificultou a compra de grandes eventos esportivos.

"A Copa do Mundo Feminina é a maior competição esportiva que o Reino Unido não sediou e, por conta disso, há um desejo especial por nosso lado. Há uma grande vontade em sediá-la nos anos 2030."

Morton também falou sobre a importância que é dada para esses eventos no período após o fim da pandemia de COVID-19.

"O maior impacto que buscamos com esses eventos é social. E também a chance de ter essas experiências humanamente reais, que unem pessoas, especialmente em um mundo pós-COVID", completou.

A próxima década terá três Copas femininas, em 2031, 2035 e 2039. Para a próxima Copa (2027), existem três possibilidades de sede: Brasil, Holanda/Alemanha/Bélgica e Estados Unidos/México. Caso a trinca europeia vença, a competição só poderia voltar ao velho continente a partir de 2035.