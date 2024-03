Haaland não garante permanência no Manchester City "Nunca se sabe o que o futuro trará"

Nesta terça-feira, o atacante Erling Haaland falou sobre seu futuro e não garantiu uma permanência no Manchester City, apesar de dizer que estava feliz no clube. A declaração do norueguês veio na coletiva de imprensa pré-jogo contra o Copenhague, que será realizado na quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Digo agora, provavelmente será uma ótima manchete, amanhã você nunca sabe o que o futuro trará, mas estou feliz. Você pode escrever isso, mas também tem que escrever tudo o que eu disse antes", afirmou.

Anteriormente na entrevista, o centroavante afirmou estar muito contente na equipe inglesa.

"Estou muito feliz, principalmente com as pessoas que me rodeiam. O treinador, a comissão técnica, a diretoria... Devo dizer que estou muito feliz."

Haaland tem contrato com o Manchester City até 2027, porém há uma cláusula em seu contrato que o permite sair por 150 milhões de euros a partir da próxima temporada. O jogador é alvo constante de rumores ligados ao Real Madrid.

Apesar das especulações, o atacante assegurou estar concentrado nos próximos confrontos dos Citizens.

"Estou focado, acima de tudo, em campo. São muitos jogos, há dois dias houve um clássico, agora é a Liga dos Campeões, no domingo contra o Liverpool... então tenho que me concentrar nisso."

Por fim, o norueguês falou sobre o seu desempenho em 2023/24. Nesta temporada, ele realizou 31 partidas e balançou as redes 28 vezes, além de distribuir seis assistências. O jogador é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 18 gols, e da Champions League, com cinco, ao lado de outros quatro atacantes.

"Esta temporada sou o artilheiro, com 18 gols, pode se pensar que está sendo uma boa temporada para mim. Acredito que estamos indo bem como equipe e esse é o meu objetivo. Falhei, falhei muitas vezes e com certeza farei isso no futuro também e as pessoas vão me criticar. Tenho que pensar sobre isso? Não", relatou.