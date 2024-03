Garro e Coronado juntos no Corinthians? Veja quais são os planos de António Oliveira

Os meio-campistas Igor Coronado e Rodrigo Garro atuaram poucos minutos juntos na vitória do Corinthians sobre o Santo André, no último sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. A dupla, todavia, causou uma boa impressão e pode voltar a ser testada em um futuro breve.

Na visão do técnico António Oliveira, os dois jogadores até podem ser utilizados juntos, desde que o time mantenha-se organizado e equilibrado defensivamente, dois princípios que o o treinador não abre mão.

"Os talentosos sempre têm espaço numa equipe. Desde que nunca, em nenhum momento, desequilibrem a mesma. A equipe sabe que organização e o equilíbrio são fundamentais, não só no momento em que temos a bola, mas também quando não a temos. Foi pouco tempo que estiveram juntos, mas, de qualquer forma, o Rodrigo tem sido um jogador bastante estimulado e solicitado nos últimos jogos", avaliou o português.

"Nessa perspectiva, temos que sempre refrescar e manter o equilíbrio da partida. Foi por isso que Garro saiu depois e o Igor passou a ocupar o espaço dele, mantendo a largura com dois pontas rápidos, o Pedro Henrique e Gustavo. Mas são dois jogadores talentosos, que se associam muito bem, que percebem o jogo da mesma forma. Os grandes atletas, e felizmente todos são, têm a possibilidade de jogarem juntos", acrescentou.

A dupla mostrou entrosamento no pouco tempo que esteve dentro de campo neste último sábado. Garro tabelou com Coronado do lado esquerdo do campo, cortou a marcação dentro da área, mas chutou para fora. A equipe venceu por 3 a 2 com um gol no fim, marcado por Pedro Raul, de cabeça.

Apesar do triunfo, o Timão acabou sendo eliminado do Paulista de maneira precoce e apenas cumpre tabela contra o Água Santa, no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. Uma boa oportunidade de António fazer novos testes e juntar Garro e Coronado, dois reforços contratados sob grande expectativa da torcida do Corinthians.