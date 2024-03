Galdames fala sobre bom começo de trajetória pelo Vasco

O Vasco trouxe vários reforços para esta temporada. Um deles é o volante Galdames, que estava no Genoa, da Itália.

O chileno se adaptou rapidamente ao clube e à equipe, sendo um dos destaques na temporada. Em cinco jogos no Campeonato Carioca, marcou um gol e deu duas assistências.

Alguns números do @GaldamesJr27 desde que chegou ao Gigante da Colina ?? Em 6?? jogos, foram 2??9?? bolas recuperadas e 3?? assistências do chileno. * As estatísticas levam em conta apenas as partidas oficiais do ano. ? SofaScore #VascoDaGama pic.twitter.com/FeM7rE1G04 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 5, 2024

"Estou muito contente. As coisas aqui no Vasco estão indo bem. Estava com muita vontade de jogar e está tudo saindo em ótima forma. Nosso primeiro objetivo era estar na semifinal do Estadual. Temos time para competir e chegar à final", disse ao jornal AS do Chile.

O Vasco inicia a disputa da semifinal do Estadual neste domingo, contra o Nova Iguaçu. Antes disso, na quinta-feira, os cruzmaltinos recebem o Água Santa, pela Segunda Fase da Copa do Brasil.