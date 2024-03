FPF reúne médicos para curso de atendimento de emergências em campo; veja detalhes

O Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol (FPF), em parceria com o Centro Universitário São Camilo, realizou o inédito curso de "Atendimento de Emergência no Campo de Futebol", voltado a médicos que atuam no esporte, em fevereiro.

O curso foi organizado pelo Comitê Médico e de Controle de Dopagem e reuniu médicos de todo o Brasil no campus Ipiranga do Centro Universitário São Camilo.

Foram abordados temas como atendimento de concussão cerebral, tratamento medicamentoso no contexto do doping, avaliação inicial de jogador em situação de emergência, parada respiratória e cardiorespiratória, ferimentos e hemorragias, entre outros.

"O curso é um preparo para o médico do futebol dentro do campo. Contamos com pessoas de diversos cantos do Brasil e é importante demonstrarmos a nossa preocupação no preparo dos médicos envolvidos nas partidas de futebol", destacou Moisés Cohen, presidente do Comitê Médico da FPF.

Há previsão da formação de nova turma para o curso no segundo semestre de 2024.