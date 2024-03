'Flamengo trata o Corinthians como quem vai ao brechó', dispara RMP

O colunista Renato Maurício Prado comentou no Fim de Papo a ofensiva do Flamengo sobre o volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar ao Corinthians. Para RMP, o Timão está sem poder de barganha, e o Mengão tem como principal empecilho à negociação a falta de tempo, já que a janela de mercado fecha em 48 h.

'Flamengo trata o Corinthians como quem vai ao brechó': "O Corinthians é um clube quebrado. Então, o Flamengo está se portando com o Corinthians como quem vai a um brechó. O cara vai no brechó, não está com vontade de comprar muita coisa, mas esse o preço está interessante, vou levar esse aqui. Pega e leva, porque sabe que é baratinho. O Corinthians não tem poder de segurar ninguém".

'Máximo que o Corinthians pode fazer é empurrar com a barriga': "Apesar do estardalhaço inicial do Augusto Melo dizendo que ia contratar o Gabigol, a verdade é que ele conseguiu levar o Matheuzinho porque o Flamengo queria e agora se o Flamengo conseguir em tempo hábil, a chave toda dessa questão é o tempo, a janela fecha no dia 7, não sei se vai haver tempo para isso, mas por questão de grana, o que eu ouvi falar é que o Corinthians não pagou nem sequer o empréstimo do Maycon ao Shakhtar, nem o empréstimo foi pago, ou seja, o Shakhtar não ganhou nada ainda. Aí chega o Flamengo e diz, olha, eu te pago aqui 5 ou 6 milhões de euros pelo jogador, o que o Corinthians pode fazer? O máximo que o Corinthians pode fazer é empurrar com a barriga para que estoure a data da janela".

