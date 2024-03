Final da Copa do Egito terá equipe de arbitragem brasileira

A partida válida pela final da Copa do Egito entre Zamalek e Al-Ahly, nesta sexta-feira, contará com equipe de arbitragem brasileira. Na última segunda-feira, a Comissão de Arbitragem da CBF indicou para o confronto o árbitro Anderson Daronco, acompanhado pelas assistentes Neuza Back e Fabrini Bevilacqua, além do quarto árbitro Rodrigo Pereira. O VAR será comandado por Charly Wendy e Thayslane Costa, como assistente de vídeo.

A partida será disputada na cidade de Riad, na Arábia Saudita, no Estádio Universitário Rei Saud, marcada para começar às 14h (de Brasília). Esta não será a primeira vez em que a arbitragem brasileira irá trabalhar no país, visto que, em janeiro deste ano, um quarteto feminino apitou o amistoso entre Al-Hilal e Inter Miami. Edina Alves foi a árbitra principal, ao lado de Neuza Back, Fabrini Bevilacqua e da árbitra de vídeo Daiane Muniz.

Além disso, em 2023, Ramon Abatti Abel trabalhou no jogo entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, pela quarta rodada do Campeonato Saudita, em agosto. Já Anderson Daronco, escalado para o duelo desta semana, atuou, em setembro, no jogo entre Al Nassr e Al Ahli, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.