Ex-Corinthians, Roger é anunciado como novo treinador do Athletic-MG

Nesta terça-feira, o Athletic-MG anunciou Roger Silva, de 39 anos, como o novo treinador da equipe. O ex-jogador, que teve uma passagem pelo Corinthians, deixou o comando do Primavera-SP para assumir o novo desafio.

No currículo de treinador, Roger passou por alguns outros times, como Inter de Limeira, Manaus e Pouso Alegre, além do próprio Athletic, que comandou em 2022 e 2023, conquistando dois títulos de Campeão do Interior e chegando em duas semifinais do Campeonato Mineiro.

Já como atleta, além do Corinthians, Roger defendeu o Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sport, Athletico-PR, Internacional, Ponte Preta, Al Nars (Emirados Árabes), Kashima Reysol (Japão), Suwon Bluewing (Coréia do Sul) e Inter de Limeira, onde se aposentou em 2021.