Endrick e Raphael Veiga lideram venda de camisas nas lojas do Palmeiras

Endrick e Raphael Veiga são os queridinhos dos palmeirenses quando o assunto é compra de camisas. Segundo pesquisa realizada nas lojas do Palmeiras localizadas nas redondezas do Allianz Parque, a dupla é responsável por cerca de 60% do total de venda.

O que aconteceu

Endrick faz sucesso entre jovens, crianças e adolescentes. O camisa 9 tem 17 anos e fica no Palmeiras até o meio deste ano.

Já mulheres e torcedores acima dos 35 anos preferem a camisa de Veiga. O meio-campista é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, com seis gols.

Weverton, Gustavo Gómez, Rony e Dudu comandam os outros 40% das vendas. Além disso, a camisa verde é a preferida dos torcedores em 70% dos casos.

O que eles disseram

Endrick é uma inspiração para os mais jovens, e é natural que esses tenham ele como exemplo de sucesso que eles podem obter também. A identificação é maior, porque faz com que acreditem que é possível, mesmo ainda muito jovem, serem importantes . Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil

Os números demonstram o enorme poder de marca e imagem do Endrick. Estar entre as duas camisetas mais vendidas do clube demonstram que a performance dentro do campo e o trabalho de posicionamento estratégico de imagem fora dele estão trazendo muitos bons frutos. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e responsável por fazer a gestão dos contratos de patrocínio de Endrick