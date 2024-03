Emerson Urso celebra primeiro gol com a camisa do Botafogo

O Botafogo utilizou uma equipe alternativa e venceu o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã. Mesmo com o bom resultado, os alvinegros ficaram de fora das semifinais do Campeonato Carioca.

No entanto, alguns jovens se destacarem durante o triunfo no clássico. Um deles foi o atacante Emerson Urso.

O jogador entrou no segundo tempo e marcou o último gol do Botafogo na partida. Ele vibrou com o primeiro tento pelo clube

"Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Botafogo, ainda mais em um clássico e em um palco como é o Maracanã. Realmente foi tudo muito especial. O time todo está de parabéns pela grande atuação e pela grande vitória", disse.

Emerson Urso teve passagem pela base alvinegra, chegou a ser dispensado, mas voltou no começo desta temporada. O atacante tem contrato com o Botafogo até 2025.