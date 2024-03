Daronco é convidado e apitará final de copa com maior clássico do Egito

Do UOL, em São Paulo

Anderson Daronco apitará o clássico entre Zamalek e Al-Ahly, considerado o maior do Egito e um dos maiores do mundo, na final da Copa do Egito.

O que aconteceu

Daronco será auxiliado pelas assistentes Neuza Inês Back e Fabrini Bevilacqua, além do quarto árbitro Rodrigo Pereira.

O VAR também será brasileiro, ficando sob o comando de Charly Wendy e Thayslane Costa.

O convite foi feito pela Associação Egípcia de Futebol à CBF, que indiciou o sexteto. Todos os indicados possuem o escudo Fifa.

A partida será disputada na Arábia Saudita, na próxima sexta-feira (8), às 14h (de Brasília). O palco da decisão será o Estádio Universitário Rei Saud, em Riade.

Esta não é a primeira vez de Anderson Daronco em jogos entre clubes de outros países. Em setembro do ano passado, o gaúcho apitou a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.