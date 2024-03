Cruzeiro apresenta nova camisa para a temporada

O Cruzeiro apresentou, nesta terça-feira, a nova camisa principal do clube para a temporada 2024. Inspirada no manto utilizado nas conquistas celestes entre 1992 e 1995, o clube celebra junto a ídolos os momentos "escritos nas estrelas".

Conectado ao tema da campanha, o planetário de Belo Horizonte foi o local escolhido para as fotos de divulgação. Nonato e Douglas, que fizeram história no clube, convocaram a torcida para lembrar das glórias eternizadas na história do Cabuloso. Representando o elenco atual, José Cifuentes, Kaiki, Lucas Villalba e Pedrão também integraram a campanha de lançamento do novo uniforme.

A inspiração começa em 1992 com a vitória do Campeonato Mineiro de maneira invicta, após 23 anos. Trazendo dois tons de azul, com múltiplas estrelas estampadas no tecido, representando a constelação de conquistas do Cruzeiro. As icônicas cinco estrelas brancas estão posicionadas no lado esquerdo do peito e o logo da Adidas ao lado direito da camisa, as três listras brancas seguem em destaque nos ombros.

Nossa história está escrita nas estrelas!? Inspirada nas conquistas icônicas de 92 a 95 e no brilho do destino. ? Garanta o novo manto do Cabuloso no adidas app ou https://t.co/7xFOY0DG2f@adidasbrasil pic.twitter.com/wZEn6FDS0m ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 5, 2024

Completando o kit, os calções em branco contrastam com as três listras e o símbolo do clube em azul. Já os meiões também brancos trazem listras azuis, finalizam o design do uniforme principal.

No período que inspirou a nova camisa, o time mineiro conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa Libertadores e venceu o Campeonato Mineiro duas vezes. Nesse período, o Cruzeiro também revelou Ronaldo Fenômeno, hoje dono da SAF do clube.