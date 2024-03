Corinthians busca empate contra o Internacional pelas oitavas da Copa do Brasil sub-17

Nesta terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17, o Corinthians empatou com o Internacional, na Fazendinha, por 1 a 1. Os dois gols do confronto saíram apenas na segunda etapa.

Na fase anterior, o Timão derrotou o Criciúma pelo placar de 2 a 1, também na Fazendinha. O Inter, por sua vez, bateu o rival Grêmio por 2 a 0, no Estádio Aírton Ferreira da Silva.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (13) da próxima semana, no Estádio Morada dos Queros-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O duelo decisivo está marcado para começar às 15h (horário de Brasília).

O gol do Internacional saiu aos 11 minutos da etapa complementar. O meio-campista Guilherme Barbosa recebeu a bola com muita liberdade no setor ofensivo, avançou e acertou foguete no ângulo direito do goleiro corintiano.

Aos 42 minutos, o Corinthians alcançou o empate. Após cruzamento, Luiz Fernando subiu mais alto que os zagueiros do Inter e cabeceou forte, sem chances para o goleiro Henrique.

No duelo de volta, qualquer outro empate leva a decisão para as penalidades.