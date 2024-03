Com Tiquinho de volta, Botafogo divulga relacionados para duelo da Libertadores contra o Bragantino

Na noite desta terça-feira, o Botafogo divulgou nas redes sociais a lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico interino Fábio Matias para o duelo de ida da terceira fase da Libertadores, que será contra o Red Bull Bragantino. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

A convocatória do treinador trouxe de volta alguns nomes que não estiveram presentes no clássico contra o Fluminense, realizado no último domingo. Tiquinho Soares é um deles: o centroavante retorna à lista e fica à disposição de Fábio Matías.

Outros dois atletas que ficaram de fora também voltam a figurar na convocação: o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Júnior Santos. Os dois foram poupados da partida pelo Campeonato Carioca e, agora, retornam para reforçar o Botafogo.

No entanto, o técnico interino terá que seguir lidando com três desfalques de peso. No ataque, Luiz Henrique e Jeffinho continuam fora - o primeiro por conta de um problema na panturrilha, e o segundo devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Já o goleiro John também não estará disponível por um problema muscular.

A última vez que Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentaram foi em novembro de 2023, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Glorioso cedeu o empate ao Massa Bruta e o confronto terminou empatado em 2 a 2 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Para chegar à terceira fase da Libertadores, o Botafogo precisou passar pelo Aurora-BOL, vencendo com um agregado de 7 a 1. Agora, o Fogão busca eliminar o Red Bull Bragantino para conquistar uma vaga na fase de grupos da competição.

Confira os relacionados do Botafogo para o embate contra o Bragantino na Libertadores:

Goleiros: Gatito Fernández e Igo Gabriel;

Gatito Fernández e Igo Gabriel; Defensores: Alexander Barboza, Lucas Halter, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Marçal e Mateo Ponte;

Alexander Barboza, Lucas Halter, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Marçal e Mateo Ponte; Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernandez, Eduardo, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Raí e Tchê Tchê;

Danilo Barbosa, Diego Hernandez, Eduardo, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Raí e Tchê Tchê; Atacantes: Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Savarino e Tiquinho Soares.