Com Maycon, Corinthians inicia preparação para enfrentar Água Santa

O elenco do Corinthians iniciou na manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O volante Maycon, que despertou interesse do Flamengo, trabalhou normalmente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava.

Os jogadores do Timão se reapresentaram após dois dias de descanso, depois da vitória por 3 a 2 contra o Santo André na Neo Química Arena.

Os atletas iniciaram os trabalhos com uma ativação física na academia e, em seguida, foram ao Campo 1 para o aquecimento e um trabalho de força com o coordenador de preparação física, Walmir Cruz.

Depois, no Campo 2, o técnico António Oliveira organizou uma atividade de passes entrelinhas e saída de pressão. Por fim, um exercício mais tático já iniciando a preparação do time para o duelo do próximo fim de semana.

Corinthians e Água Santa se enfrentam no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. O Timão não tem chances matemáticas de se classificar para as quartas de final do Estadual.