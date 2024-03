Com dois de Kane, Bayern reverte vantagem da Lazio e avança às quartas da Champions

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebeu a Lazio, na Allianz Arena, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Harry Kane (2) e Thomas Muller.

Assim, a equipe comandada por Thomas Tuchel, que havia perdido o duelo de ida por 1 a 0 na Itália, reverteu o placar e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, o time alemão aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Por outro lado, a Lazio se despede da competição.

A próxima partida do Bayern será neste sábado, às 11h30 (de Brasília), diante do Mainz, na Allianz Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Pelo lado da Lazio, a equipe retorna aos gramados na próxima segunda-feira, às 16h45 (de Brasília), diante da Udinese, no Stadio Olimpico, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

O jogo

A primeira boa chance veio dos pés de Jamal Musiala, aos 14 minutos da primeira etapa. O meio-campista do Bayern disparou da entrada da área para uma boa defesa de Ivan Provedel.

A Lazio respondeu aos 37 do primeiro tempo, com uma cabeçada de Immobile, que passou raspando a trave esquerda de Neuer.

No entanto, apesar do susto, os mandantes abriram o placar com Harry Kane, aos 39. O centroavante inglês desviou o chute de Raphael Guerreiro para o fundo das redes.

Antes de acabar a primeira etapa, aos 46, Tomas Muller garantiu o segundo da equipe. O alemão aproveitou a finalização de Matthijs de Ligt e colocou a cabeça na bola.

A segunda etapa começou com uma reclamação de pênalti dos jogadores da Lazio. Aos sete minutos, Immobile caiu dentro da área após o desarme do defensor. No entanto, o árbitro mandou seguir.

Por fim, o terceiro do Bayern saiu aos 21, novamente com Harry Kane. Dessa vez, o atacante aproveitou o rebote do goleiro e, de frente para o gol livre, fechou a conta.