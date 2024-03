Clubes aprovam aumento de estrangeiros na Série A e treino no sintético

Os clubes da Série A aprovaram hoje (5) o aumento do limite de estrangeiros em jogos do Brasileirão. O teto era sete e agora é de nove jogadores. Em reunião com a CBF, os dirigentes ainda aprovaram que seja permitido um treino na véspera do jogo nos estádios com gramado sintético.

O que aconteceu

O conselho técnico da Série A aconteceu de forma virtual. O aumento no limite de estrangeiros foi aprovado por unanimidade. Os clubes podem contratar mais do que nove jogadores estrangeiros, mas o limite diz respeito à quantidade de relacionados por partida.

A Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) era contra, por entender que isso restringe espaço de jogadores brasileiros e de atletas da base. Mas os 20 clubes toparam a proposta.

Em relação ao sintético, houve quem defendesse a proibição da grama artificial. Mas a votação ficou mesmo para que os visitantes possam treinar no campo na véspera da partida, caso queiram, para se acostumarem ao terreno.

O Botafogo chegou a votar inicialmente contra a medida, mas o placar ficou 19 a 1. O alvinegro, então, mudou de ideia e fechou a unanimidade.

O UOL apurou que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, fez força contrária à votação de um veto total ao sintético para a edição atual — considerando que falta cerca de um mês para o início do Brasileirão.

A discussão a respeito do sintético para temporadas seguintes também não avançou de imediato. Mas a comissão nacional de clubes, formada por representantes das quatro séries, vai debater o tema, pensando em 2025.

A CBF já tinha incluído no regulamento da Série A 2024 que estava permitido o uso de grama sintética. O documento foi publicado na semana passada, antes da reunião com os clubes, mas poderia ser alterado.