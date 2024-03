Carille utilizou apenas três jogadores da base do Santos nesta edição do Paulistão

O Santos conheceu a sua terceira derrota no Campeonato Paulista na noite do último domingo. Com dois jogadores a mais, o Peixe foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Um dos destaques do confronto foi Weslley Patati, que causou a expulsão de Luan Cândido logo no início da etapa final.

Patati é um entre os únicos três jogadores utilizados pelo técnico Fábio Carille neste Paulistão. Até aqui, além do atacante, o treinador só colocou outros dois atletas da base santista em campo: os laterais esquerdos Keyvson e Souza.

Entre os quatro atletas, Kevyson era o que tinha mais minutos até se lesionar. O defensor saiu do banco contra a Ponte Preta na terceira rodada e começou o clássico contra o Palmeiras como titular. Em seguida, o atleta novamente ganhou minutos contra o Guarani, mas precisou ser substituído.

Kevyson saiu do banco contra o Bugre aos 46 minutos. Quatro minutos depois, aos 50, o lateral esquerdo sofreu uma lesão e deixou o gramado para a entrada de Hayner. Após passar por exames, o jogador teve constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia. Dessa forma, está em recuperação e será desfalque por tempo indeterminado. No total, Keyvson acumulou 94 minutos em campo.

O segundo Menino da Vila com mais minutos acumulados com Carille é justamente Weslley Patati. O atacante de 21 anos fez quatro partidas pelo Santos nesse ano, mas apenas dois sob o comando do técnico. Isso porque o jogador iniciou a temporada com a equipe que disputou a Equality Cup enquanto o Paulistão acontecia.

Até aqui, o garoto foi aproveitado em duas oportunidades: a primeira delas no triunfo sobre o São Bernardo no Morumbis, quando entrou no lugar de Pedrinho aos 18 minutos do segundo tempo. Não contribuiu com gol ou assistência, mas deixou o treinador satisfeito e voltou a entrar em campo no jogo seguinte.

Contra o Red Bull Bragantino, Patati ganhou minutos ainda mais cedo, entrando logo após a volta do intervalo no lugar de Cazares. Além de ter gerado a expulsão de Luan Cândido, completou os três dribles que tentou, acertou dois cruzamentos e sofreu duas faltas, segundo dados do Sofascore. Assim, acumula 72 minutos com o treinador até o momento.

Por fim, o último atleta da base do Santos a entrar em campo com Carille à beira do gramado é Souza. O lateral esquerdo foi inscrito no Paulistão e fez sua estreia ao sair do banco contra o Mirassol na sétima rodada, mas também acabou se lesionando e segue em tratamento. Dessa forma, teve apenas 18 minutos em campo.

Outros Meninos da Vila como Jair, Rodrigo Falcão, Hyan, João Victor, João Pedro Chermont e Samuel seguem na espera de uma chance com o treinador do Alvinegro Praiano. Caso Carille decida poupar os titulares contra a Inter de Limeira na última rodada do Paulistão, algum deles pode pintar em campo.

O Santos retorna aos gramados neste domingo para encarar a Inter de Limeira. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe ainda sonha com o topo da classificação geral e vai em busca da vitória para isso - tem 22 pontos, três atrás do Palmeiras.